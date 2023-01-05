رئيس الجمهورية يؤكد لطيف سامي ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة لتوفير مستلزمات الإعمار

شفق نيوز/ بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الخميس، مع وزير المالية طيف سامي تطورات الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

ونقل بيان للرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن رئيس الجمهورية حديثه عن مشاركة العراق المقبلة في مؤتمر دافوس، وعزم فخامته على العمل بأن يكون للعراق دور محوري من خلال تشجيع رجال الأعمال ورؤوس الأموال للاستثمار في المشاريع التي ستساهم في تطوير الواقع الاقتصادي المحلي، وخاصة بعد أن شهد العراق استقراراً أمنياً واقتصادياً، مؤكداً أن دعم القطاع الخاص ضرورة وطنية ليكون عاملاً مساعداً في دعم اقتصاد البلد.

وأكّد ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون الموازنة، لضمان توفير مستلزمات الإعمار في البلاد واستمرار عجلة التقدم وتطوير الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين بما يلبي حقوقهم المشروعة في حياة حرة كريمة.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة إجراء إصلاحات مناسبة لمكافحة الفساد الذي يعتبر عقبة أمام أي تقدم في البلاد. وفي هذا السياق، أشار فخامته إلى أهمية الاعتماد على الحوكمة الإلكترونية لتقليل الهدر المالي وتقويض الفساد.

بدورها قدمت وزير المالية شرحاً عن تطورات الوضع المالي والعقبات التي تواجه النهوض بالاقتصاد والسبل الكفيلة بتجاوزها، معربة عن شكرها لفخامة الرئيس على دعمه لكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار في البلاد على مختلف الصعد، وفقا للبيان.