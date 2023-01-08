رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية الاستعجال في إقرار الموازنة

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، خلال لقائه عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني على ضرورة الاسراع في اقرار الموازنة المالية لسنة 2023.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة أنه جرى خلال اللقاء تبادل الآراء بخصوص المستجدات السياسية في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم الحكومة لتمكينها من تطبيق البرنامج الوزاري الذي يهدف إلى توفير الخدمات الضرورية للمواطن.

وفي هذا السياق تم التأكيد على أهمية الاستعجال في إقرار الموازنة للإسراع في انجاز المشاريع التي ستساهم في دعم الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية للبلد.

كما تحدث الرئيس عن زيارته إلى محافظة نينوى واطلاعه على أوضاعها واحتياجاتها والسبل الكفيلة برفع المعاناة عن كاهل أبنائها وتوفير العيش الكريم لهم.