رئيس الجمهورية يؤكد على حل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل لتمتين العلاقات

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، على ضرورة حل الملفات العالقة بين حكومتيّ بغداد وأربيل بغية تمتين العلاقات والبدء بتنفيذ المشاريع الخدمية وتطوير البنية التحتية في جميع محافظات العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس استقبل اليوم في قصر بغداد، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وجرى خلال اللقاء، بحث مجمل التطورات والمستجدات في البلاد، وكذلك البرنامج الحكومي وأهمية دعمه لتوفير الخدمات الضرورية.

وفي هذا السياق تمت مناقشة موضوع الموازنة العامة وأهمية الإسراع في إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية والبرلمان.

كما جرى الحديث عن حصة إقليم كردستان والتأكيد على ضرورة ارسال المبالغ المتفق عليها في مجلس الوزراء لتتمكن حكومة الاقليم من دفع رواتب الموظفين والتزاماتها الاخرى.

ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لحل المسائل العالقة بين بغداد واربيل، ذلك لتقوية العلاقة بينهما للبدء بتنفيذ المشاريع الخدمية وتطوير البنية التحتية في جميع محافظات العراق.