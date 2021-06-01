رئيس الجمهورية يؤكد على حسم المسائل المالية بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الثلاثاء، على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وحسم المسائل المالية والالتزام ببنود قانون الموازنة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون البناء بين حكومتيّ بغداد وأربيل في المجالات كافة من أجل ترسيخ أمن واستقرار البلد.

وأشار إلى أن الجانبين أكدا على حسم المسائل المالية وفقاً للدستور، وتنفيذ الالتزامات الواردة في قانون الموازنة العامة، وتأمين حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وضمان أوضاع معيشية كريمة، مضيفاً أنه جرى بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتنسيق الجهود للتصدي لفلول داعش "الإرهابي"، وقطع الطريق أمام خلاياه في استهداف بعض البلدات والقرى.

وقال صالح، بحسب البيان، إن "الحلول تأتي عبر التفاهم والحوار الجدي والرغبة المشتركة لتحقيق مصالح المواطنين"، لافتاً إلى "أهمية حسم المسائل العالقة بما فيها قضية الموازنة وفقا للدستور وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان".