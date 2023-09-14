رشيد يؤكد دعمه لوفد حكومة الإقليم .. مسرور بارزاني يدعو لتعديل قانون الموازنة

شفق نيوز/ التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس في قصر بغداد، رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد الحكومي الرفيع المرافق له.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه جرى، خلال اللقاء، تداول موضوع العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حيث أعرب الرئيس عن ثقته بحرص الجانبين على حل جميع القضايا العالقة وفق الدستور والقانون وبما يرسخ الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد رئيس الجمهورية دعمه لوفد حكومة الإقليم كفريق مشترك وموحد، مشددا على ضرورة بذل الجهود من كافة الأطراف الحكومية والسياسية للإسراع بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان.

كما أشار رشيد إلى ضرورة تجاوز المشاكل والأزمات الحاصلة في محافظة كركوك والتمسك بتنفيذ القرارات المتعلقة بالتغييرات الإدارية فيها وحسب الاتفاق السياسي الذي تم خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة مؤخرا.

بدوره، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أهمية الدور الدستوري لرئاسة الجمهورية والجهود التي يبذلها الرئيس في تقريب وجهات النظر بين رؤساء الكتل السياسية من أجل الإسراع في صرف رواتب موظفي الإقليم أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية.

كما دعا مسرور بارزاني إلى حل مشكلة الاستحقاقات المالية للإقليم ورواتب الموظفين حلاً جذريا من خلال تعديل قانون الموازنة، وضرورة إيجاد حل آني لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل مجلس الوزراء.

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، و آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

واجتمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني والوفد المرافق لهما.

وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني، التأكيد على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقانون.

وأكد السوداني أن "نهج الحكومة الحالية يعتمد مبدأ العمل نحو ترسيخ الاستقرار الدائم بعيداً عن الخلافات"، مشدداً على "جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "الحكومة عملت، ولاتزال، على ضمان عدم تأثر متطلبات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، وبضمنهم مواطنو الإقليم، بأية إشكالات قانونية أو إدارية".