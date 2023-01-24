رئيس الجمهورية يوجه انتقاداً للإعلام العراقي ويكشف توجهاً حكومياً لتقليل "عسكرة المجتمع"

شفق نيوز/ وجه رئيس الجمهورية العراقي عبداللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، انتقاداً للاعلام العراقي وقال إنه لم يصحح الصورة المأخوذة عن العراق بأنه "ساحة حرب"، كاشفاً في ذات الوقت عن توجه حكومي لتقليل عسكرة المجتمع.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر بغداد، وفدا إعلاميا أردنيا ضم خالد الشقران رئيس تحرير صحيفة الرأي، ومصطفى ريالات رئيس تحرير صحيفة الدستور، ومكرم الطراونة رئيس تحرير صحيفة الغد، وفيروز مبيضين مدير عام وكالة الانباء الاردنية / بترا، وابراهيم البواريد مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، ودانه صياغ مدير عام تلفزيون المملكة الفضائية، وحسين الجغبير رئيس تحرير صحيفة الانباط، وعلي فريحات- وكالة الانباء الأردنية، وأمجد سلمى عبد الله نائب نقيب الصحفيين الأردنيين ، وعبد الوهاب زغيلات رئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب، وبحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.

وأشار الرئيس العراقي إلى أن "الإعلام الحر جزء مهم في المجتمعات فهو يحدد السلبيات والايجابيات للحكومة، لكن بعض وسائل الإعلام لا تبذل جهدا في نقل الصورة الحقيقية عن العراق". وأضاف:"شخصيا أريد أن تكون للإعلام قوة وسلطة كونه يساهم في حماية الدستور والقوانين من خلال تشجيع الإيجابيات ونقد السلبيات بطريقة بناءة وليست هدامة".

ولفت إلى أن "العراقيين عانوا سابقا من الحروب، وهذا أثر على مجمل حياتهم، بالإضافة الى الإرهاب بعد إزالة النظام الدكتاتوري ولحد الآن لا زالت بعض آثاره باقية، ومنها وجود ما يقارب مليون نازح، إضافة إلى أن عصابات داعش دمرت كل شيء في المدن التي سيطروا عليها، واليوم يعيش النازحون أوضاعا صعبة، داعيا الإعلاميين إلى أخذ دورهم المهني في التعامل مع المستجدات على الساحة العربية والدولية ونبذ مبدأ استخدام الإعلام لإذكاء المشاكل واستعراض الأزمات دون المساهمة في تقديم حلول مجتمعية تعمل على تضييق اية فجوة قد تكون موجودة.

وأكد رئيس الجمهورية؛ أن "علاقاتنا مع الدول العربية والإقليمية والعالمية جيدة جدا"، مبينا أن "جميع القادة والرؤساء الذين التقيناهم يعبرون عن دعمهم للعراق وحرصهم على أن يلعب دورا أكبر في المنطقة لترسيخ أسس السلام والاستقرار".

وأضاف أن "العراق بلد غني بموارده والطاقات البشرية ولكن يُنظر إليه في الخارج كمنطقة حرب، وإعلامنا لم يصحح هذا التوجه. وقال: "اليوم ترون أن بغداد آمنة ومستقرة كبقية المحافظات، والحكومة جادة في اتخاذ الإجراءات لتقليل عسكرة المجتمع بتحويل ملف أمن المدن الى الشرطة المحلية بدلا من الجيش".

وتحدث رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي عن العلاقات العراقية الأردنية وضرورة تعزيزها، فيما عبر أعضاء الوفد عن شكرهم لرئيس الجمهورية على فرصة اللقاء، بحسب البيان.