رئيس الجمهورية العراقية يتوجه إلى الجزائر للمشاركة بمنتدى الدول المصدرة للغاز

شفق نيوز/ غادر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، العاصمة بغداد، متوجهاً إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم، إن زيارة رشيد تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF).

ويرافق رئيس الجمهورية وفد حكومي ضم كلا من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، وعضو مجلس النواب، عضو لجنة الطاقة النيابية عدنان عاشور عدنان، ورئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية علي الشكري، ووكيل وزارة الخارجية محمد حسين بحر العلوم، ورئيس ممثلية إقليم كردستان فارس عيسى، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين.

وانطلقت أمس الخميس 29 شباط - فبراير 2024، في المركز الدولي للمؤتمرات، أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية ، الذي يضم فريقا من الخبراء وممثلي الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز ومن بينها العراق.

و يأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماعات التحضيرية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز الذي ينطلق بالاجتماع الوزاري اليوم الجمعة الأول من آذار مارس - 2024 في الجزائر العاصمة.

وتبحث اللجنة الإعداد والتحضير ومراجعة فقرات القمة السابعة للمنتدى، و التقارير الخاصة بها إلى جانب إعداد وصياغة إعلان الجزائر الذي يقدم للاجتماع الوزاري، ومن ثم إلى إجتماع رؤساء الدول والحكومات.