رئيس الجمهورية يطمئن بشأن سد الموصل: لا توجد أي مخاطر تحدق به

شفق نيوز/ طمأن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، بشأن سد الموصل وانه لا توجد أية مخاطر تحدق به، ويخضع لعمليات الصيانة والتأهيل بشكل يومي.

جاء ذلك في كلمة له القاها خلال زيارته لجامعة الموصل على هامش زيارة يجريها إلى محافظة نينوى شمالي البلاد.

واعتبر الرئيس العراقي سد الموصل بأنه أكبر مشروع من نوعه ليس في العراق وحسب بل على مستوى الشرق الأوسط ويؤدي دوراً فاعلاً في رفد المحافظة وباقي أجزاء العراق بالمياه.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية تعمل بجدية في صيانة واعادة تأهيل ومتابعة السد، مؤكدا أن السد له اهمية في القطاع الزراعي في إطار زيادة إنتاج المحاصيل في العراق.