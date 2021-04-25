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رئيس الجمهورية يطالب بتحقيق فوري بحريق مستشفى ابن الخطيب "المفجع"

Category: سیاسة

Date: 2021-04-25T01:09:13+0000
رئيس الجمهورية يطالب بتحقيق فوري بحريق مستشفى ابن الخطيب "المفجع"

شفق نيوز/ قدم رئيس الجمهورية التعازي لعوائل ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب، وطالب بمحاسبة المقصرين.

وقال الرئيس برهم صالح في بيان "بنفوس يعتصرها الألم، تابعنا عن كثب الحادث المفجع الذي تعرّض له أهلنا في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ونتابع التقارير المتعلقة بها لحظة بلحظة".

وأضاف "ندعم القرارات الصادرة عن الحكومة ومجلس النواب بضرورة فتح تحقيق فوري في أسباب وقوع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المقصرين، واستنفار كافة الجهود لمعالجة جرحى الحريق، كما نشد على يد فرق الدفاع المدني وجموع المتطوعين في إنقاذ المصابين واسعافهم".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الأحد، سحب يد كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة ومدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الاداري والفني للمستشفى ومدير قسم الهندسة والصيانة نتيجة الحريق الذي نشب في المستشفى وأوفع عشرات الضحايا والجرحى.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القرار صدر عن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

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