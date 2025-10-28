رئيس الجمهورية العراقية يصل إلى عمان في زيارة رسمية

شفق نيوز - بغداد

وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الرئيس العراقي العاهل عبد الله الثاني ملك الأردن، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك علاء البطاينة، و وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وسفير جمهورية العراق لدى الأردن عمر البرزنجي، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأردنيين.

هذا ولم تعلن رئاسة الجمهورية هدف الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس إلى الأردن.