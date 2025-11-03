رئيس الجمهورية يصل قطر للمشاركة بقمة دولية

شفق نيوز- بغداد

وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الاثنين، إلى دولة قطر، للمشاركة بقمة دولية.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وصل الدوحة للمشاركة في مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية".

وتعقد هذه القمة، بقرار من الأمم المتحدة، على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات يهدف إلى معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل وتنفيذهما، وإعطاء زخم نحو تنفيذ خطة عام 2030.

وتُعقد القمة في قطر، من 4 إلى 6 تشرين الثاني/ نوفمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات/ وستقام الفعاليات السابقة للقمة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.