الدفعة الاولى .. رئيس الجمهورية يصدر مرسوماً بتعيين 86 سفيراً للعراق

شفق نيوز- بغداد

أصدر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، مرسوما جمهوريا بتعيين 86 سفيرا جديدا للعراق.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن لطيف "أصدر المرسوم الجمهوري المرقم (43) بتعيين الدفعة الأولى من السفراء البالغ عددهم (86) سفيرا وذلك لاستكمال إجراءات تعيينهم".

وأضافت أنه "أجري في الوقت ذاته تدقيق إجراءات تعيين الدفعة الثانية مع الجهات الرقابية المختصة".

هذا وسيصدر لاحقا مرسوم بتعيين الدفعة الثانية من السفراء حال استكمال إجراءات التعيين، وفقا للبيان.

وصوت البرلمان العراقي، في (26 آب/ أغسطس الماضي)، على قائمة "السفراء الجدد" المرسلة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بعد جدل نيابي.

هذا ولم يتسلم أعضاء مجلس النواب السير الذاتية للمرشحين في قائمة السفراء، وفق نواب تحدثوا لوكالة شفق نيوز.

وقدم مجموعة من النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، طعناً بقائمة السفراء لعدم تحقيق النصاب القانوني خلال التصويت عليهم في الجلسة التي عقدها البرلمان لهذا الغرض.