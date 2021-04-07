رئيس الجمهورية يصادق على موازنة 2021 ويعيدها للحكومة للعمل بها ابتداء من الغد

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الأربعاء، بمصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الموازنة وإعادتها إلى الحكومة للعمل بها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الجمهورية برهم صالح، صادق اليوم على الموازنة الاتحادية لسنة 2021، وتم إرسالها إلى وزارة الماليه للبدء بالعمل بها اعتباراً من يوم غد الخميس.

وكان نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن إحالة المجلس قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

وجاء في وثيقة موقعة من نائب الأمين العام لمجلس النواب صادق جمعة حميد، وموجهة إلى ديوان رئاسة الجمهورية، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "استناذا إلى المادة 73 البند ثالثا، من الدستور، نرسل اليكم (قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021)".