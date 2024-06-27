الرئيس يصادق على قوانين بينها جداول الموازنة ومكافحة البغاء والشذوذ الجنسي

شفق نيوز/ صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على عدد من مشاريع القوانين، وفقا لما أعلنته الرئاسة في بيان اليوم الخميس.

وذكر البيان، أن القوانين المصادق عليها هي: جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، و التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وقانون تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين.

وأضاف البيان أنه تم ارسال القوانين بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية للنشر في جريدة الوقائع العراقية لتدخل حيز التنفيذ.

وأكدت رئاسة الجمهورية انها ماضية قدماً في دعم التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين، عبر المصادقة على القوانين التي يقرها مجلس النواب، وكذلك من خلال تقديم مشاريع القوانين من قبل رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب لغرض مناقشتها وإقرارها.