رئيس الجمهورية يصادق على قانون العطلات الرسمية في العراق

شفق نيوز/ صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الثلاثاء، على قانون العطلات الرسمية لجمهورية العراق.

رسل مجلس النواب العراقي، يوم الأحد (26 ايار الحالي)، قانون العطلات الرسمية إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه للمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

وكان البرلمان العراقي، قد صوّت يوم الأربعاء 22 أيار الجاري، على مقترح قانون العطل الرسمية في البلاد، بينها عطلة "عيد الغدير".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب صوت على المادة الخاصة بقانون العطل الرسمية ومن ضمنها "عيد الغدير"، وذلك ضمن أعـمـال الجلسة رقم 26 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثالثة / الفصل التشريعي الأول التي عقدت اليوم بحضور 167 نائبا.

ويشمل قانون العطل الرسمية نحو 11 يوما في السنة، فضلا عن العطل الرسمية العامة وهي يومي الجمعة والسبت مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بالغاء عطلة يوم السبت عند الضرورة.