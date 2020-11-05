رئيس الجمهورية يصادق على قانون الانتخابات

شفق نيوز/ صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الخميس، على قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق.

وأعلنت رئاسة الجمهورية أن صالح سيلقي كلمة له عصر اليوم خلال مصادقته على القانون.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، أمس الاربعاء، أن تمرير قانون الانتخابات وملحقه سيمهد الطريق أمام تمرير قانون المحكمة الاتحادية.

ووقعّ حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي أمس الأول الثلاثاء على النسخة المعدلة لقانون الانتخابات العراقي، ليتم إرسالها الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها.

واستكمل مجلس النواب (البرلمان) العراقي نهاية شهر تشرين الأول الماضي التصويت على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات التشريعية.

ووفق القانون الجديد للانتخابات فإن توزيع الدوائر الانتخابات يكون كالتالي: 17 في بغداد، و8 في نينوى، و6 في البصرة، و5 في ذي قار والسليمانية، و4 في كل من بابل والانبار واربيل وديالى، و3 في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى.

وكانت المادة الخاصة بالدوائر الانتخابية أبرز الفقرات الخلافية بين الكتل السياسية، واستغرق الأمر أشهراً للتوافق بشأنها.

ويعول على قانون الانتخابات الجديد لتنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في (2020-08-06) أن الانتخابات البرلمانية ستجرى يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.

ولاقى إعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيبا امميا وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.