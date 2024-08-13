رئيس الجمهورية يصادق على تعيين ريبوار طه محافظاً لكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بتصديق رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد على مرسوم تعيين ريبوار طه رئيسا للحكومة المحلية في كركوك.

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لأختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.