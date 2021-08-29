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رئيس الجمهورية يشيد بدور الكاظمي في مؤتمر بغداد: منح المنطقة كلها بارقة أمل

Category: سیاسة

Date: 2021-08-29T17:01:24+0000
رئيس الجمهورية يشيد بدور الكاظمي في مؤتمر بغداد: منح المنطقة كلها بارقة أمل

شفق نيوز/ اشاد رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الاحد، بإدارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمؤتمر بغداد الإقليمي، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر منح المنطقة كلها بارقة أمل. 

وقال برهم صالح في كلمة له في ملتقى الرافدين في بغداد وحضرته وكالة شفق نيوز؛ "بالأمس شهدنا حدث مهم بانعقاد مؤتمر بغداد بحضور رؤساء الدول.

اجتماع امس كان مهم في رسالة بليغة ان العراق كان عنوانا للنزاع أصبح  نقطة التقاء، وان مصلحة الدول أصبحت تستقر على عراق مستقر ذات سيادة.

اريد أشيد بجهود مصطفى الكاظمي وفريقه بوزارة الخارجية أعطوا ليس للعراق وحده وإنما للمنطقة بارقة امل".

واضاف ان "المنطقة بحاجة إلى منظومة جديدة للعمل السياسي والاقتصادي، تجعلنا مستعدين لمواجهة الازمات الإرهاب والتطرف والأزمة الاقتصادية وتتيح لنا توفير فرص العمل"، لافتا إلى أن "نجاح المنظومة لن يتم دون عراق آمن ومستقر ذو سيادة كاملة، وهذا الأمر يستدعي دعما دوليا وإقليميا"..

وأشار إلى ان البلاد "على بعد أسابيع من الانتخابات، ويجب أن تكون نقطة انطلاق إلى حلول، الانتخابات ليس هدف انما وسيلة نحو الإصلاح والتغيير". 

وأكد أن الإرادة الحرة العراقيين بانتخاب ممثليهم بعيدا عن الضغوط والتلاعب وضمان المشاركة الشعبية يمثل اليوم استحقاقا لا يستحق المساومة". 

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