رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة حل المسائل العالقة في كركوك وفق الدستور وإرادة السكان الاصليين

شفق نيوز/ شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الاثنين، على ضرورة معالجة المسائل العالقة في كركوك وفق الدستور وإرادة أهلها وحماية التعايش السلمي بين مكوناتها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية في قصر السلام ببغداد، رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي.

وذكر بيان للرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "تم بحث مجمل تطورات الأوضاع الأمنية والخدمية في كركوك، والقضايا التي تواجه أهلها، مع ضرورة تعزيز أمنهم وسلامتهم وتوفير الخدمات لهم".

وأضاف البيان؛ أنه "جرى، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة معالجة المسائل العالقة في كركوك من خلال الاحتكام إلى الدستور، وحل الإشكالات التي تواجه المدينة عبر الحوار والتلاقي بين سكانها الأصليين، والشروع في تحسين أوضاعهم وتجاوز معاناتهم بسبب سياسيات الاستبداد والفساد والتمييز".

ونوه إلى أن "تكون الحلول مستندة إلى إرادة الكركوكيين بعيداً عن التهميش والإقصاء، وتضمن الاستقرار والتعايش السلمي بين جميع المكونات والأطياف".

وأكد رئيس الجمهورية "على وجوب إنهاء الإشكالات العالقة وتخفيف معاناة الكركوكيين، والحيلولة دون تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل"، مشدداً على "أهمية تعزيز أمن المدينة وسلامة أهلها، ومنع الإرهابيين من استغلال الأوضاع وتهديد الاستقرار"، وفقاً للبيان.