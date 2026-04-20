رئيس الجمهورية يسلّم محمد سمعان مرسوم تعيينه محافظا لكركوك

شفق نيوز- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية نزار آميدي، يوم الإثنين، في قصر بغداد، محمد سمعان كنعان، فيما سلمه المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه محافظا لمحافظة كركوك.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان آميدي أكد خلال اللقاء أهمية تكثيف الجهود لخدمة أبناء محافظة كركوك والعمل على ترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي فيها وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة في المحافظة.

وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة التعاون بين الجهات المحلية والحكومية لتقديم أفضل الخدمات وتحسين الواقع المعيشي.

وأشار إلى أن تعيين محافظ كركوك جرى وفق السياقات الدستورية وبما ينسجم مع التفاهمات التي تؤمّن استقرار المحافظة وتوازن مكوناتها.

وأكد آميدي، أن إدارة كركوك يجب أن تبقى نموذجا للتعايش والشراكة بما يخدم جميع أبنائها دون استثناء.

من جانبه، أعرب سمعان عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على هذه الثقة، مؤكداً عزمه العمل بإخلاص ومسؤولية لخدمة محافظة كركوك وأهلها دون تمييز، وبذل كل الجهود لتحقيق الاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين.

وتمت المصادقة في مجلس محافظة كركوك، بتأريخ (16 نيسان/ ابريل 2026)، على استقالة ريبوار طه من منصبه كمحافظ لكركوك، وتسمية محمد سمعان محافظاً جديداً.