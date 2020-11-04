رئيس الجمهورية يدعو لوضع حد للتغيير الديموغرافي في كركوك

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الأربعاء، إلى انصاف وحل مشاكل أهالي بشير وداقوق، وفيما أكد على ضرورة حماية التعايش السلمي في كركوك، شدد على ضرورة احترام حقوق الملكية ومنع التغيير الديموغرافي.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم الأربعاء في قصر السلام ببغداد، وفداً من وجهاء مدينة داقوق وقرية البشير في كركوك.

وأشاد رئيس الجمهورية "بصمود أهالي كركوك في مواجهة الإرهاب، وقدّرَ التضحيات التي قدمتها المدينة في سبيل منع تنظيم داعش الإجرامي من تحقيق أهدافه المقيتة"، مشدداً على "ضرورة تكثيف الجهود الأمنية ومنع الإرهابيين المتربصين من استغلال الأوضاع وتهديد التعايش بين مكونات المدينة".

واستمع صالح "من أعضاء الوفد إلى شرح بشأن الأوضاع في قرية البشير ومناشدات من أهلها، حيث دعا لإنصافهم، ونظرَ بعدد من طلبات ذوي الضحايا والمهمشين"، مؤكداً "ضرورة حلّ المشاكل التي تواجه أهالي داقوق ومعاناتهم في بعض المسائل العالقة".

وأكّد رئيس الجمهورية على "ضرورة تحقيق الاستقرار وحماية التعايش السلمي في كركوك، والتزام العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المكونات دون تهميش أو إقصاء، واحترام حقوق الملكية ومنع التغيير الديموغرافي، والتوصل إلى حلول للمسائل العالقة بالاستناد على الدستور وإرادة الكركوكيين، بعيداً عن كل قيمومة وسياسة فرض الإمر الواقع".

ولفت إلى أن "الموارد الغنية الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها المدينة، ينبغي أن تنعكس إيجاباً على أهلها، ويجب عدم ادخار أي جهد من أجل أن ينعم الكركوكيون بحياة آمنة ومستقرة، للحيلولة دون تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل".

وأكد صالح أنه يتابع عن كثب مجمل الأوضاع في كركوك، ويعمل على تذليل الصعاب أمام القضايا والهموم المختلفة لأهلها، من أجل حسم المسائل العالقة، وضمان حماية أمن وحقوق المواطنين، وتوفير المتطلبات المعيشية لهم، بحسب البيان.



