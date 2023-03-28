رئيس الجمهورية يدعو للإسراع في إقرار قانون النفط والغاز واللجنة البرلمانية المعنية تدعوه لحل أزمة المياه

شفق نيوز / شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز، مؤكدا أهميته في حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، فيما دعا رئيس لجنة النفط والغاز النيابية رئيس الجمهورية إلى تبني ملف المياه وإيجاد الحلول للحد من تأثيراتها.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الثلاثاء، ببغداد، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية النائب هيبت الحلبوسي والنائبين الأول والثاني لرئيس اللجنة، وعددا من السادة أعضاء اللجنة".

وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "ضرورة الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز وبما يضمن للعراقيين التمتع بثرواتهم الوطنية بعدالة ومساواة، وأن تكون ملكاً للشعب والأجيال المقبلة"، مشيرا إلى أن "إقرار القانون له أهمية في حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".

وتطرق رئيس الجمهورية إلى "ضرورة دعم الصناعة النفطية خاصة ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية في قطاعات الغاز والاستكشافات النفطية والصناعات التكريرية ومعالجة المعوقات التي تعترضها"، مؤكدا أنها "تحظى بأولويات في البرنامج الحكومي"، بحسب ما ورد في البيان.

وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة التخطيط والإدارة الجيدة واتباع الطرق الحديثة في تنفيذ المشاريع الرامية إلى زيادة وتحسين مستوى الإنتاج النفطي في البلاد، والعمل على إيجاد الآليات المناسبة للاستفادة من الثروة الغازية في البلاد وعدم هدرها، وتقليل الاعتماد على المستورد من المشتقات النفطية".

وتحدث رئيس الجمهورية عن "مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد في نيويورك، وما طرحه الوفد العراقي من صورة واقعية عن المخاطر التي تواجه البلاد نتيجة شحة المياه التي أصبحت تؤثرُ على حياة وأرزاق المواطنين بصورة عامة".

كما شدد رئيس الجمهورية على "أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المياه والتقليل من حدة هذه المخاطر من خلال إيجاد حلول إغاثية مبتكرة ومستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية"، مؤكدا أنه "لمس خلال لقاءاته بعدد من قادة الدول المشاركة تضامنا ودعما للعراق في مواجهة شحة المياه والتغيرات المناخية المتمثلة بالتصحر والجفاف التي يتحمل أعباءها بشكل كبير".

بدوره، أكد رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية هيبت الحلبوسي "اهتمام اللجنة بتوجيهات الرئيس، والعمل على استثمار الثروات الطبيعية في البلاد بأحسن صورة وبما يحقق التقدم والرفاه لبلدنا وشعبنا"، داعيا رئيس الجمهورية لأن "يتبنى ملف المياه من أجل إيجاد الحلول للحد من تأثيراتها".

وأشار الحلبوسي إلى أن "اللجنة تعمل من أجل إقرار قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان منذ سنوات"، ولافتا إلى أن "هناك رغبة لدى أغلب الكتل لتشريع هذا القانون وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز وتطوير واقع القطاع النفطي في العراق".