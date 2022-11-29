رئيس الجمهورية يدعو للسيطرة على المنافذ "غير الشرعية" وتشجيع القطاع الخاص

شفق نيوز / دعا رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، إلى إصدار قوانين للسيطرة على المنافذ غير الشرعية ومكافحة الفساد وتشجيع القطاع الخاص، فيما قدم وزير الصناعة والمعادن شرحاً لخطط وزارته المستقبلية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، وخلال اللقاء أشار رئيس الجمهورية إلى أهمية القطاع الصناعي ودوره الفعّال في رفد الاقتصاد العراقي"، مؤكداً ضرورة "تنشيطه وتطويره والارتقاء بواقعه بما يتناسب مع ما يملكه العراق من ثروات طبيعية وبشرية وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة".

وشدد السيد الرئيس على "ضرورة إصدار القوانين التي تتعلق بالسيطرة على المنافذ غير الشرعية ومكافحة الفساد، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه من خلال تغيير طرق الإدارة القديمة والقوانين المتعلقة بالإدارة المالية".

واستمع رئيس الجمهورية إلى "الشرح المقدم من الوزير النجم بشأن آليات العمل الحالي في الوزارة ومفاصلها والخطط المستقبلية لتطويرها"، مشيراً إلى "ضرورة دعم الصناعة المحلية وحماية المنتج، كما ثمّن الوزير اهتمام رئيس الجمهورية بالنهوض بواقع الصناعة العراقية".