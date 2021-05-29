سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس الجمهورية يدعو لـ"تعاضد" دولي في مواجهات تحديات تهدد الاستقرار العالمي

Category: سیاسة

Date: 2021-05-29T11:57:45+0000
رئيس الجمهورية يدعو لـ"تعاضد" دولي في مواجهات تحديات تهدد الاستقرار العالمي

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم السبت، على ضرورة التعاضد الدولي لمواجهة التحديات الأمنية والصحية والبيئية، لافتاً إلى أن "الإرهاب" والتطرف تمثل تهديداً مشتركاً للاستقرار العالمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، وبحثا معاً العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وأهمية تعزيزها، والتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب.

وركز الجانبين، بحسب البيان، على أهمية والاستفادة من الخبرات لكلا المؤسستين العسكريتين في البلدين، وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية.

وقال رئيس الجمهورية، إن العالم والمنطقة الإقليمية خصوصاً، "يواجهان تحديات مشتركة تتمثل بالإرهاب والتطرف وتصاعد التوترات التي تؤثر على الأمن والاستقرار العالمي"، مشدداً على أن ذلك "يستوجب التعاضد الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والصحية وحماية البيئة وحفظ الأمن والاستقرار الدولي".

وأكّد أن سياسة الانفتاح التي يتبناها العراق على الجميع تنطلق نحو تخفيف التوترات والأزمات، والتأكيد على الدور المحوري للعراق واستعادة دوره في المنطقة، مشيراً إلى أن العراق الآمن المستقر ذا السيادة وعلاقاته الوثيقة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي وعلاقاته مع المجتمع الدولي، هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

من جانبه، أكّد الوزير مخدوم شاه محمود قريشي التزام بلاده في دعم أمن العراق وسيادته، والتطلع نحو توطيد العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، وتطوير وتدريب قوات الأمن العراقية.

related

العراق يسعى لإيجاد سوق نفطية في باكستان ورفع تأشيرة الدخول بين البلدين

Date: 2021-05-29 08:48:04
العراق يسعى لإيجاد سوق نفطية في باكستان ورفع تأشيرة الدخول بين البلدين

الكاظمي يدعو لتفعيل اللجان المشتركة بين العراق وباكستان

Date: 2021-05-29 12:29:24
الكاظمي يدعو لتفعيل اللجان المشتركة بين العراق وباكستان

وزيرة التصنيع العسكري الباكستاني في بغداد

Date: 2021-01-23 16:35:29
وزيرة التصنيع العسكري الباكستاني في بغداد

مقترح سني لاختيار بديل عبد المهدي من غير مكونه يلاقي رفضا من كتلة شيعية

Date: 2019-12-02 11:21:48
مقترح سني لاختيار بديل عبد المهدي من غير مكونه يلاقي رفضا من كتلة شيعية

وصول وزيري الخارجية الاردني والمصري إلى بغداد

Date: 2021-03-29 13:25:01
وصول وزيري الخارجية الاردني والمصري إلى بغداد

صريبا تردُّ على مزاعم تدريبها المتظاهرين العراقيين على الاحتجاجات

Date: 2019-10-28 11:23:55
صريبا تردُّ على مزاعم تدريبها المتظاهرين العراقيين على الاحتجاجات

رئيس مجلس وزراء مصر يزور العراق ويلتقي الكاظمي

Date: 2020-10-31 05:49:18
رئيس مجلس وزراء مصر يزور العراق ويلتقي الكاظمي

امريكا تعلق على تكليف علاوي: تتطلب الظروف الراهنة حكومة مستقلة بالعراق

Date: 2020-02-01 20:24:32
امريكا تعلق على تكليف علاوي: تتطلب الظروف الراهنة حكومة مستقلة بالعراق