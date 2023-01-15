رئيس الجمهورية يدعو لتشكيل مجلس أعلى لإدارة الأمن المائي العراقي

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الاحد، على حماية البحيرات والأهوار وإنشاء سدود جديدة والاستفادة من الأمطار للحفاظ على الأمن المائي العراقي، داعياً إلى تشكيل مجلس أعلى لإدارة هذا الملف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في ملف المياه.

وأكد رئيس الجمهورية على أن ملف المياه ينبغي أن تكون له الأولوية في المهام من خلال العمل الجاد وتضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية لحماية الموارد المائية، مشيراً إلى أن معظم تصاميم المشاريع موجودة وتنتظر التنفيذ.

ونبه إلى ضرورة حماية المسطحات المائية من البحيرات والأهوار وصيانة السدود وإنشاء سدود أخرى للحفاظ على الموارد المائية من الضياع والاستفادة من كمية الأمطار الوفيرة نسبيا هذه السنة، إلى جانب منع تجاوزات أحواض الأسماك المُقامة على ضفاف الأنهر، وكذلك تطوير طرق الري المُعتمدة حيث أن طرق الري الحالية تستنزف الكثير من الموارد المائية.

وأضاف أن رئاسة الجمهورية تعمل على تشكيل مجلس أعلى للمياه يضم خبراء من الوزارات والهيئات ذات العلاقة، يأخذ على عاتقه إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه ملف المياه، مؤكداً أنها مهمة وطنية كبيرة.

وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة ضمان حصص مائية عادلة للعراق من نهري دجلة والفرات والتنسيق مع الجارتين تركيا وإيران في هذا الصدد عبر الدخول بمفاوضات جادة للوصول إلى حلول تضمن العدالة في الحصص المائية للجميع.

وأعرب عن استعداده لدعم وزارة الموارد المائية في عملها كونها تعتبر من أعرق الوزارات ولها أهمية خاصة، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة ميزانية الوزارة لتتمكن من توفير احتياجاتها وإنجاز المشاريع الضرورية لتحسين إدارة الموارد المائية في البلاد.

من جانبه، ثمّن وزير الموارد المائية اهتمام رئيس الجمهورية بملف المياه وتوجيهاته في هذا الجانب، كما قدّم شرحا حول سير عمل الوزارة والخطط الموضوعة لإدارة ملف المياه في البلاد.