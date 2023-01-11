رئيس الجمهورية يدعو الأدباء المغتربين إلى العودة للعراق

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، الادباء والمثقفين العراقيين المهاجرين إلى العودة والمشاركة الفاعلة في إثراء الحركة الثقافية، فيما شدد على أهمية إنشاء مركز ثقافي يجمع المثقفين بكل انتماءاتهم وقومياتهم لتعزيز الأواصر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس استقبل اليوم في قصر بغداد، رئيس اتحاد الأدباء والكتَّاب في العراق علي الفواز وعددا من أعضاء الاتحاد، واستمع الى شروحاتهم بخصوص الوضع الحالي للملف الثقافي في البلاد والضرورات الواجب تبنيها من قبل الدولة للنهوض بواقع الثقافة كونها لا تقل أهمية عن الملفات الأمنية والأقتصادية بل هي الأساس في بناء مجتمع مثقف يعتمد الفكر الايجابي المؤسس للدولة الوطنية الحديثة.

من جانبه، أكّد رئيس الجمهورية على أهمية عودة الادباء والمثقفين العراقيين الذين يعيشون خارج بلدهم إلى وطنهم والمشاركة الفاعلة في إثراء الحركة الثقافية.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يلعبه الأدباء والكتَّاب في إثراء وتطوير الحركة الثقافية في البلاد، لافتاً إلى دورهم الحيوي في تحليل الإيجابيات والسلبيات في برنامج الحكومة الحالي وضرورة أن يقدموا آراءهم وتصوراتهم حول أي مستجد لأن المجتمع يتابع اراءهم وتؤثر فيه.

وأضاف "من المهم التنسيق والعمل المشترك ما بين الاتحاد ووزارة الثقافة للوصول الى الأهداف المرسومة"، معرباً عن استعداد رئاسة الجمهورية للمساعدة في هذا الشأن.

ونبه الرئيس إلى أهمية التواصل والتعاون بين مثقفي وادباء الوطن الواحد، داعياً إلى انشاء مركز ثقافي يجمع المثقفين بكل انتماءاتهم وقومياتهم، "وهذا ما يساعد في تقوية الاواصر الأخوية بين أبناء البلد الواحد، وسيكون له أثر كبير في تقوية المجتمع ويسهم في ترسيخ الامن والاستقرار".