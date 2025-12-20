رئيس الجمهورية يدعو الى المضي في تشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين

شفق نيوز -بغداد

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم السبت، إلى المضي في تشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين.

وقال رشيد، خلال الحفل التأبيني الذي أقامه تيار الحكمة الوطني في العاصمة بغداد، بمناسبة ذكرى اغتيال محمد باقر الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "العراق تجاوز المراحل الصعبة بعد سنوات من العنف والإرهاب، وقبلها فترة الاستبداد، ووصلنا اليوم إلى حالة من الأمن والاستقرار، وينبغي على الجميع العمل على إدامتها".

وأضاف أن "أبناء شعبنا أنجزوا انتخابات نيابية ناجحة، جسّدوا من خلالها تمسكهم بمبادئ الديمقراطية، فيما تلوح أمام الجميع استحقاقات مفصلية لتشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية".

وأكد رشيد، أن "ترسيخ العملية الديمقراطية واجب وطني، يتحقق من خلال الالتزام بالتوقيتات الدستورية"، داعيا إلى "تكاتف الجهود والمضي في تشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين".