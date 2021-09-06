رئيس الجمهورية يدعو الاتحاد الاوروبي لمساعدة العراق باسترداد أمواله المهربة

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الاثنين، الاتحاد الاوروبي إلى مساعدة العراق في تطوير اقتصاده واسترداد الأموال المهربة، ودعم خططه لمواجهة التغيّر المناخي وحماية البيئة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن صالح استقبل اليوم في بغداد الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وبحثا معاً العلاقات المشتركة وأهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشاد صالح بالدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للعراق خلال السنوات الماضية ودعمه القائم في المجالات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والمشاريع الخدمية وإعادة الإعمار.

وأكد على "أهمية التعاون في قضايا ملحّة، وأبرزها مواصلة الحرب على الإرهاب وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في أي منطقة".

وحث صالح الاتحاد الأوروبي على "دعم تطوير الاقتصاد العراقي، والمساعدة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمهربة، ودعم العراق في خططه لمواجهة أزمة التغيّر المناخي وحماية البيئة باعتباره تحدياً كبيراً يواجه البلد وكل المنطقة والعالم".

وأشار إلى "حرص العراق على تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرة الأوروبية"، مشيراً إلى ضرورة التعاون من أجل تخفيف توترات المنطقة ونزع فتيل أزماتها وإرساء السلام فيها، ودعم مسارات الحل والترابط الاقتصادي والتجاري، وأهمية ضمان أمن واستقرار العراق من أجل تحقيق ذلك.

من جانبه، أكّد جوزيب بوريل التزام الاتحاد الأوروبي بدعم ومساعدة العراق في مختلف المجالات، ودعم أمنه واستقراره، مشيداً "بالتقدم الحاصل في العراق وجهوده في القضايا الداخلية، وكذلك الخارجية المتعلقة بتبنّيه سياسة متوازنة تسعى لتخفيف توترات المنطقة".