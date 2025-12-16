مرسوم جمهوري.. "29 كانون الأول" موعد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي

شفق نيوز- بغداد

حدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، الـ29 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، موعدا لعقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن " رشيد، أصدر مرسوماً جمهورياً حمل الرقم (54)، والصادر استناداً إلى أحكام المادة (54) والبند (رابعاً) من المادة (73) من الدستور".

وأضافت الوثيقة، أنه "بناءً على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، تقرر دعوة المجلس إلى الانعقاد يوم الاثنين الموافق 29 كانون الأول/ديسمبر 2025".

وأشار المرسوم إلى أن "الجلسة الأولى سيترأسها أكبر الأعضاء سناً، على أن يُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره".