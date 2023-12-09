رشيد يحث على المشاركة بالانتخابات المحلية .. الحكيم: طال أمدها وحان وقتها

شفق نيوز/ حثَّ رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، يوم السبت، كلَّ مواطن يحق له التصويت في الانتخابات المحلية على المشاركة الفاعلة في يوم الاقتراع الخاص والعام.

وقال رشيد في بيان حول انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، إن "انتخابات مجالس المحافظات المقبلة مهمة جداً خصوصا في هذه الفترة التي تتواصل فيها جهود الحكومة من أجل البناء والإعمار وتقديم مختلف الخدمات التي يحتاج إليها المواطن".

وحثّ الرئيس، العراقيين من أجل الخروج للمشاركة الفاعلة والحيوية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأردف رشيد بالقول: إذا كان لبعض الانتخابات السابقة أن شابتها شائبة، فهذا يحصل في كثير من العمليات الانتخابية في كثير من دول الديمقراطية الراسخة، ويمكن معالجته والتخلص منه بممارسة المواطن لحقه الانتخابي وبمراقبة الشعب لأداء مختلف السلطات.

وحث رئيس الجمهورية، "كل مَن له حق التصويت على المشاركة الفاعلة لاختيار أعضاء مجالس المحافظات من أجل خدمة أفضل ومدن أكثر عمراناً وحياة ألطف يستحقها العراقيون".

رشيد أهاب "بكل المعنيين بإدارة العملية الانتخابية لمواصلة الجهود اللازمة من أجل تحقيق عملية انتخابية ناجحة تحترم إرادة الناخبين وتضمن العدالة والمساواة والتقيد بمبادئ الدستور والقوانين".

في غضون ذلك قال رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لتجمع المعوقين في العراق: نحن مقبلون على انتخابات محلية حساسة طال أمدها، و حان وقتها وتأخرت وتأجلت كثيراً بسبب الظروف التي يعرفها الجميع ويجب الإيفاء بهذا الاستحقاق لغرض ترسيخ الاستقرار وانطلاق الإعمار والخدمات في محافظاتنا الكريمة .