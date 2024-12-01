رئيس الجمهورية "يثق" بمستوى التأهب في العراق إزاء التطورات بسوريا

شفق نيوز/ أعرب رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأحد، عن ثقته برفع مستوى حالة التأهب في البلاد على خلفية الهجوم الذي تشنه الفصائل المسلحة ضد القوات النظامية في سوريا.

جا ذلك خلال لقائه في قصر بغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، حيث جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية على الساحتين الداخلية والإقليمية، حيث أكد الرئيس العراقي دعم جهود الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتعزيز الثقة بها وبما يؤمّن تعاون المواطنين معها.

وأوضح رئيس الجمهورية أن تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد، مؤكداً الثقة بمستوى التأهب.

كما أشار إلى أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم استقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من الحروب والقتل والدمار.

من جانبه، أكد الأعرجي لفخامة رئيس الجمهورية استعداد مستشارية الأمن القومي الكامل للقيام بواجباتها على أتم وجه وبما يحفظ أمن العراق وأرواح مواطنيه.

واجتاحت فصائل مسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، الأربعاء الماضي، قرى وبلدات محافظة حلب التي تسيطر عليها الحكومة السورية، لتواصل تقدمها وتفرض سيطرتها على المحافظة وكذلك إدلب.

في أواخر عام 2016 استعادت قوات الجيش السوري بدعم من روسيا وإيران وفصائل موالية مسلحة في المنطقة، مدينة حلب بأكملها، ووافق مقاتلو المعارضة على الانسحاب بعد أشهر من القصف والحصار في معركة قلبت دفة الأمور ضد المعارضة.

ويخشى العراق عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة.