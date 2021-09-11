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رئيس الجمهورية يتوعد المجاميع الإرهابية: لن يبقى لكم شبر في العراق
Category: سیاسة
Date: 2021-09-11T07:51:29+0000
رئيس الجمهورية يتوعد المجاميع الإرهابية: لن يبقى لكم شبر في العراق
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