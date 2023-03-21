رئيس العراق يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر المياه

شفق نيوز/ غادر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، البلاد متوجها إلى نيويورك على رأس وفد للمشاركة في أعمال مؤتمر المياه من أجل التنمية المستدامة الذي تنظمه الأمم المتحدة من 22- 24 آذار الحالي.

ويعاني العراق من شح المياه الأنهر وكذلك الأمطار وموجات الجفاف بسبب قيام دول المنبع (تركيا وإيران) بقطع وتقليل حصته من المياه، إلى جانب التغيير المناخي.

يذكر أن "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" يستهدف استعراض دول العالم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه (2018 – 2028) " وتحديد العقبات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف، ووضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال.

ومن المقرر مناقشة خطة عمل مبادرة "التكيف في قطاع المياه"، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27.