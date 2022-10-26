أمريكا تتطلع لحضور رئيس العراق لمؤتمر قمة المناخ بـ"شرم الشيخ"

شفق نيوز/ تتطلع الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد لحضور مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ "كوب 27" والمزمع انطلاقه مطلع الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء 26 تشرين الأول 2022 في قصر السلام ببغداد، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق آلينا رومانوسكي، وفقا لبيان رئاسي.

وذكر البيان أن السفيرة الأمريكية،سلّمت رئيس الجمهورية، رسالة خطيّة من المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ السيد جون كيري مُتعلّقة بمؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ "كوب 27" والمزمع انطلاقه مطلع الشهر المقبل، حيث أشارت الرسالة إلى التطلع لحضور الرئيس عبد اللطيف جمال الرشيد القمة من أجل العمل المشترك، والتأكيد على المواثيق المُبرمة في قمة غلاسكو للمناخ وأهداف اتفاق باريس للمناخ.

وعبّرت الرسالة عن سعادة الولايات المتحدة بالعمل مع العراق في موضوع المناخ الى جانب الشركاء الآخرين من أجل إيجاد نقاط مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة في حماية البيئة وضمان مستقبل الأرض والاجيال المقبلة.

من جانبه، أكّد رئيس الجمهورية، أن ظاهرة التغيّر المناخي أضحت أزمة عالمية يعاني منها الجميع، وعلى أعضاء المجتمع الدولي التضامن والتكاتف من أجل معالجة التغيّرات الحادة للمناخ والعمل الجاد لحماية البيئة، مشيراً الى أن العراق يتطلّع وبقوة إلى الانخراط بجهود مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي باعتبار البلد أحد أكثر الدول تأثراً بظروف المناخ وآثارها على البيئة والاقتصاد والحياة.