السفيرة الامريكية الجديدة لدى العراق تباشر مهام عملها بعد تسليم أوراق اعتمادها لصالح

شفق نيوز/ تسلّم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لدى العراق ألينا رومانوسكي.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية فإن صالح تمنى للسفيرة "النجاح والموفقية في أداء مهام عملها وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".

من جانبها عبّرت السفيرة ألينا رومانوسكي عن سعادتها للعمل في العراق، والتزام الولايات المتحدة بدعم عراق آمن ومستقر ومزدهر لكل المواطنين، والتطلع نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

وكانت الدبلوماسية الأمريكية ألينا رومانوسكي قد ذكرت في تصريحات سابقة، أن من أولويات عملها في حال توليها المنصب تعزيز الاستقلال والمواطنة في العراق، معربة عن قلقها إزاء إمكانية عودة ظهور تنظيم داعش مرة أخرى في هذه البلاد.

وكانت رومانوسكي تشغل منصب السفيرة الامريكية في الكويت، وامضت 40 سنة في وزارة الخارجية الامريكية ووزارة الدفاع والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.