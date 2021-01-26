رئيس الجمهورية يبحث مع وزيرة الإنتاج الحربي الباكستانية التعاون في "المجال الدفاعي"

شفق نيوز/ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء في قصر السلام ببغداد، مع وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال، تعزيز التعاون في المجال الدفاعي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن صالح أكّد لجلال، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين، والاستفادة من الخبرات لكلا المؤسستين العسكريتين، وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية.

ونقل البيان عن رئيس الجمهورية قوله؛ إن "العالم، والمنطقة خصوصاً، يواجهان تحديات مشتركة تتمثل بالإرهاب والتطرف وتصاعد التوترات التي تؤثر على الأمن والاستقرار العالمي، وهذا يستوجب التعاضد الدولي في مواجهة هذه التحديات وحفظ الأمن والاستقرار الدولي".

من جانبها، أكدت الوزيرة زبيدة، التزام بلادها في دعم العراق، وتوطيد العلاقات الثنائية والتعاون العسكري في مجال تطوير وتدريب قوات الأمن العراقية، وفقا للبيان.