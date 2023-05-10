رئيس الجمهورية يبحث مع السفيرة الأمريكية "تعميق" العلاقات بين البلدين في المجالات المشتركة

شفق نيوز / بحث رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، "تعميق" العلاقات بين بغداد وواشنطن خصوصاً في المجالات المشتركة بين البلدين، فيما استعرض مع السفيرة الامريكية نتائج زيارته الأخيرة الى بريطانيا.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، وبحضور مدير مكتب شؤون العراق في وزارة الخارجية الأمريكية ستيف بيتنر، وجرى خلال اللقاء بحث طبيعة العلاقات التي تجمع البلدين والتأكيد على أهمية تعميقها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يعزز أواصر التعاون والتنسيق البناء على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية خدمة للمصالح المشتركة للشعبين".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "مواصلة جهود الإعمار والبناء في المدن المحررة مع التأكيد على أهمية حسم ملف النازحين في سنجار وإعادتهم إلى مناطق سكناهم".

واستعرض رئيس الجمهورية، وفق البيان "نتائج زيارته للمملكة المتحدة، كما قدمت السفيرة الامريكية شرحاً عن زيارتها إلى أربيل"، مجددة "دعم بلادها لتثبيت أمن العراق واستقراره".