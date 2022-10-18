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رئيس الجمهورية وسفيرة واشنطن يبحثان العلاقات بين البلدين

Category: سیاسة

Date: 2022-10-18T10:24:30+0000
رئيس الجمهورية وسفيرة واشنطن يبحثان العلاقات بين البلدين

شفق نيوز/ بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، مع سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق السيدة آلينا رومانوسكي العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن.

وذكر بيان للرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "في بداية اللقاء، قدّمت السفيرة الأمريكية التهاني والتبريكات إلى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، متمنية له النجاح والتوفيق في مهام عمله، مؤكدة التزام بلادها بدعم أمن واستقرار العراق وسلامة المواطنين".

وأضاف البيان؛ أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وأهمية تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يُعزز أواصر التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة، السياسية والاقتصادية والثقافية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

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