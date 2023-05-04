رئيس الجمهورية والسيدة الاولى يصلان لندن لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث

شفق نيوز / وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، بصحبة السيدة الأولى ووفد وزاري إلى المملكة المتحدة، لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث بالعرش الملكي.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "كان في استقبال رئيس الجمهورية في المطار اللورد روبرت لوفين ممثلا عن ملك بريطانيا".

واضاف البيان انه "يرافق رئيس الجمهورية، في زيارته التي تأتي تلبية لدعوة رسمية لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، ووزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني".