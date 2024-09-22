رئيس العراق يحذر من التغيرات المناخية وتأثيرها المباشر على الأمن الصحي

شفق نيوز/ حذر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأحد، من التغيرات المناخية وما تمثله من تحدٍ على البيئة، وتأثيرها المباشر على الأمن الصحي للشعوب، مؤكدا التزام العراق بالتعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مستدامة وفعالة لتلك التحديات.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للمتغيرات المناخية وأثرها على الأمن الصحي في العراق - بغداد.

وقال لطيف في الكلمة، إن "التغيرات المناخية لا تمثل فقط تحدياً بيئياً، بل تؤثر بشكل مباشر على الأمن الصحي لشعوبنا وعلى استقرار دولنا ومجتمعاتنا".

وأكد أن "التدهور البيئي وارتفاع درجات الحرارة وتناقص الموارد المائية، كل هذه العوامل تتسبب في انتشار الأمراض وزيادة الضغوط على نظم الرعاية الصحية وتهدد الأمن الغذائي والمائي".

وقال رئيس الجمهورية "إننا في العراق، على مستوى الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، ملتزمون بالتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي للبحث عن حلول مستدامة وفعالة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية".

وأضاف أن "النجاح في مواجهة التغيرات المناخية يتطلب جهوداً جماعية وتعاونية ودولية، تستند إلى العلم والابتكار، وتستفيد من الخبرات العالمية".

وتطرق الرئيس العراقي الى مؤتمر باريس للمناخ، وقال إن هذا المؤتمر "له دور بارز في توجيه الجهود العالمية نحو مستقبل منخفض الكربون، يوفر هذا الاتفاق إطاراً دائماً يشجع الدول على خفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ".

وتابع لطيف بالقول "نؤكد التزام العراق بتعزيز التعاون الدولي والعمل على تفعيل توصيات اتفاق باريس لتحقيق استدامة بيئية وصحية".