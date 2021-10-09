رئيس الجمهورية: أنظار العالم تتجه الى العراقيين غداً

شفق نيوز/ جدد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم السبت، تأكيده على أن الانتخابات البرلمانية فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة والقضاء على الفساد ومراجعة فقرات الدستور العراقي، مشيراً إلى أن انظار العالم ستتجه الى العراق يوم غد.

وقال صالح في كلمة متلفزة، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "انتخابات الغد من اهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث"، مؤكداً أنها "انتخابات مفصلية مصيرية وتأسيسية وتأتي في ظرفٍ دقيق ولَحظةٍ وطنيةٍ فارقة".

وأضاف الرئيس العراقي أن "اقتراع الغد فرصة لبِناء دولة قادرة ومقتدرة، لتُصحح المسارات الخاطئة وتضرِب الفساد وتعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسي واجتماعي جديد".

وشدد على أن "المشاركةِ الواسعة في الانتخابات، ستكون نُقطة تحوّل في مصير بلدنا، وستُحقق التمثيل الحقيقي للشعب وتقطع الطريق أمام المُتربصين ومن يُحاول التلاعب بمصير البلد ومستقبل أبنائه".

وأشار إلى أن "انتخابات الغد واحدة من اهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث، وتأتي في ظرف دقيق ولحظة وطنية فارقة".

وتابع بالقول "انتخابات الغد مفصلية مصيرية وتأسيسية، وفرصة لبِناء دولة قادرة على تُصحّح المسارات الخاطئة وتضرِب الفساد وتعملُ على مُراجعةِ الدستور وتُعزّز سيادة البلد عبر عقدٍ سياسي واجتماعي جديد".

واكد صالح على ان "تصحيح المسارات وبناء الدولة المقتدرة، لن يتحقق الا بتشكيلِ مجلس نواب يُعبّر عن الإرادة الحقيقية للعراقيين تلاعب، وقادر على تشكيلِ حكومة فاعلة تستجيب للتحديات والاستحقاقات بلا تهاون او مهادنة".

وقال رئيس الجمهورية "لا نتردد من الإقرار بوجود خللٍ بنيوي رافقَ منظومة الحُكمِ بعد العام 2003، ونُقدر المُنجز المُتحقق بالتحول ببلدِنا من الاستبداد الى نِظام دستوري".

واعتبر أن "انتخاباتُ الغد يجب ان تكونَ لحظةً وطنيةً لاستعادة المُبادرة العراقية، وتحقيق الاصلاح المنشود من خلال الاحتكام الى الشعب بوصفه مصدر شرعية الحكم".

ولفت الى انه "تم تبنّي القانون الجديد للانتخابات، وتشكيلُ مفوضية جديدة الى جانب الدعم، من اجل تجاوز مَكامن الخلل في العمليات الانتخابية السابقة التي عرقلت المسار السلمي للإصلاح والتغيير".

وحث صالح على ان "المُشاركةِ الواسعةِ الواعية والرصينة في الانتخابات، ستكون نُقطة تحوّل في مصير بلدنا، وتُحقق التمثيل الحقيقي للشعب، وتقطع الطريق امام المُتربصين ومن يحاول التلاعب بمصير البلد".

ونبه الى انه "يوم غد أعيُن العالم بأجمعه ستتوجهُ الى العراقيين، تُراقب إرادة شعبٍ لم تنكسر رغم عواصف العنف والحروب والاضطهاد، ووقفت بوجه أعتى هجمة إرهابية داعشية، وخَرج منها مُنتصراً حامياً لوطنه والمنطقة والعالم من شُرور هذا التنظيم ومخططاته الخبيثة".

وأعرب عن أمله بأن تكون "انتخابات الغد رسالة العراق الى العالم، تؤكد خيارات الشعب في الحرية والسيادة، وعودة العراق لمكانتهِ الحضارية، ودورهِ الإقليمي والدولي المحوري".

ودعا لأن تكون الانتخابات "سور الوطن وسياجه المنيع.. والتاريخُ يُعلّمنا أن صوتَ الشعبِ أقوى، وإرادتهِ هي الأمضى".

وختم رئيس الجمهورية كلمته بالقول "لنمنح صوتنا غداً لمن هو أهل لبناء البلد والاقدر على مواجهةِ التحديات، وسيخرج شعبنا ان شاء الله من هذه الانتخابات أكثر رِفعةً وتقدم".

وتجري يوم غد الأحد العاشر من الشهر الجاري، عملية التصويت العام حيث سيتوجه العراقيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد ان جرت يوم امس الجمعة عملية التصويت الخاص للقوات الامنية والنازحين والسجناء.