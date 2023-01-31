رئيس الجمهورية: من غير المقبول تبرير استمرار ملف النازحين في البلاد

شفق نيوز/ شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، على ضرورة إنهاء ملف النزوح وضمان عودة جميع النازحين إلى منازلهم ومناطقهم.

جاء ذلك خلال استقبال رشيد، لنائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق منسق الشؤون الإنسانية غلام محمد إسحق والوفد المرافق له بحضور وزيرة الهجرة السيدة إيفان فائق جابرو بسحب بيان للرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف البيان؛ أنه جرى خلال اللقاء الموسّع بحث ملف النازحين في البلاد، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة تعزيز الجهود على كافة الصعد من أجل إنهاء ملف النزوح وضمان عودة جميع النازحين إلى منازلهم ومناطقهم، مشددا على ضرورة عدم التهاون في هذا الملف الإنساني الحيوي والعمل الجاد بين المنظمات الدولية المعنية والجهات الحكومية في هذا الخصوص.

وشدد رشيد؛ على ضرورة إكمال البناء والإعمار في مدينة سنجار وتوفير الخدمات، مشيرا إلى استعداد رئاسة الجمهورية لدعم هذه الجهود والتنسيق مع المنظمات الدولية لغرض إعادة النازحين الذين يعيشون أوضاعا مأساوية.

وأعرب عن أمله في اكمال البنى التحتية في المدينة لأهميتها في إنهاء ملف النازحين، وفيما أكد استعداده لزيارة سنجار مرة أخرى للاطلاع على ما تم تقديمه بهذا الشأن، نوه الى الحاجة لنتائج ملموسة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن استمرار وجود نازحين في مخيمات وسط أوضاع معيشية صعبة بعد مرور سنوات على انتهاء الحرب على داعش وزوال أسباب التهجير هو امر غير مقبول، وأضاف "نشعر بالألم لوجود أعداد من النازحين في البلاد وسط ظروف صعبة"، حيث أكد ضرورة تسريع عملية إعادة النازحين وحسم المسائل التي تمنع ذلك، مع ضمان عودة آمنة ومستقرة وحياة كريمة في مناطقهم.

من جانبه، قدّم الوفد شرحا إلى الرئيس حول الأوضاع في سنجار، وأشار إلى بناء العديد من المنازل ومركز شرطة ودائرة البلدية في المدينة، وفقا للبيان.