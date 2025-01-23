رئيس الجمهورية من "دافوس": العراق يعمل على تعزيز دور الاستثمار والقطاع الخاص

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الخميس، خلال لقائه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، على أن العراق يعمل على تعزيز دور الاستثمار والقطاع الخاص عبر التسهيلات التشريعية والتنفيذية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى اليوم رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، وذلك خلال مشاركته في أعمال المنتدى في دافوس".

وبين أن "اللقاء جرى خلاله بحث القضايا الاقتصادية على الساحة الدولية والسبل الكفيلة بتنشيط حركة السوق العالمية والارتقاء بالوضع الاقتصادي لمعظم الدول".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، على "أهمية المنتدى الاقتصادي العالمي ودوره في جمع قادة العالم ورؤساء المنظمات والشركات الاقتصادية الكبرى لتحقيق التكامل الاقتصادي وإبرام الاتفاقيات التي تسهم في تعزيز اقتصادات الشعوب".

وأشار الرئيس إلى أن "العراق ينعم بالأمن والاستقرار ويمضي قدما نحو تعزيز الأوضاع الاقتصادية في مختلف المجالات لا سيما البنية التحتية وقطاع الطاقة والبيئة والخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين"، لافتاً إلى أن "الدولة العراقية تعمل على تعزيز دور الاستثمار والقطاع الخاص عبر التسهيلات التشريعية والتنفيذية، حيث يعتبر العراق بيئة خصبة للاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري".

وبحسب البيان، جرى الحديث عن تطورات الأحداث في المنطقة وتأثيراتها على الاستقرار الاقتصادي والتنموي فيها.

من جانبه، أشاد كلاوس شواب بـ"مشاركة العراق المتميزة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي"، مؤكدا أن "العراق يعتبر من الدول المهمة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والمؤشرات تدعمه في تحقيق التنمية في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية".