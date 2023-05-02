رئيس الجمهورية للكورد الفيليين: من المهم أن تتوحد كلمتكم لتتحقق مطالبكم

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، الكورد الفيليين إلى توحيد كلمتهم من اجل الحصول على حقوقهم وازالة الظلم الذي تعرضوا له على يد النظام السابق.

جاء ذلك في كلمة القاها بالنيابة عنه ممثله عبدالله علياوايي في المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان (الإبادة الجماعية للكورد الفيلية) المنعقد في مدينة أربيل.

وقال علياوايي، "كان الكود الفيليون الضحية الأولى لنظام البعث، ولكن لم يحصلوا على المستوى اللائق من العدالة وعدم الاعتناء بقضيتهم على المستوى السياسي والاجتماعي والاعلامي".

وخاطب ممثل الرئيس العراقي الكورد الفيليين قائلا "من المهم جدا ان توحدوا كلمتكم لتحقيق مطالبكم ومن اجل تحقيق الاهداف المرجوة لكم التي تقع على عاتق الجميع".