رئيس الجمهورية يدعو لتحقيق العدالة في قضية اغتيال المهندس وسليماني

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف جمال رشيد، يوم الخميس، إلى تحقيق العدالة من خلال ملاحقة مرتكبي عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس"، وقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في مطلع العام 2020 بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

جاء ذلك في كلمة القاها نيابة عنه ممثله عبدالله العلياوي خلال المهرجان الرسمي لهيئة الحشد الشعبي لتأبين الذكرى الثالثة لإغتيال "ابو مهدي المهندس"، والجنرال الإيراني سليماني ورفاقهما.

وعدّ رشيد في كلمته "إضرار الاستكبار العالمي في استهداف القائدين يؤكد أهمية وعظمة القائدين في إحباط مخطط الأعداء".

وقال رئيس الجمهورية إن "جريمة الاستهداف يجب أن تكون موضع الاستنكار والرفض الدائم، وأن تكون من وأوليات التعامل السياسي العراقي حتى تحقيق العدالة".