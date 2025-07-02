رئيس الجمهورية: كان على قوات التحالف الدولي حماية المجال الجوي في العراق

شفق نيوز - اسبانيا

جدد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، موقف البلاد الرافض لخرق أجوائها خلال الصراع الذي استمر لمدة 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى أنه كان ينبغي للتحالف الدولي المناهض لداعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حماية المجال الجوي العراقي خلال تلك الفترة.

وقال رشيد في مقابلة مع صحيفة الموندو الاسبانية، "ندين خرق المجال الجوي العراقي خلال الحرب الأخيرة"، مردفا بالقول "كنا نطلب شراء معدات لحماية اجوائنا، ولكن خضوع العراق للدكتاتورية لفترة طويلة أثر على ذلك".

وأضاف أنه "كان على قوات التحالف اتخاذ إجراءات لحماية المجال الجوي".