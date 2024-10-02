رئيس الجمهورية غداً في كركوك لإحياء الذكرى السنوية لوفاة "مام جلال"

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في كركوك، يوم الأربعاء، بأن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد سيصل جواً يوم غد إلى المحافظة بزيارة رسمية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد سيقوم بزيارة هي الأولى من نوعها للمحافظة وستحط طائرته في مطار كركوك قادماً من العاصمة بغداد وسيكون في استقباله محافظ كركوك ريبوار طه، ورئيس مجلس محافظة كركوك إبراهيم محمد حافظ وعدداً من المسؤولين المحليين".

وأضاف أن "رئيس الجمهورية سوف ينتقل إلى مبنى المحافظة لعقد اجتماعات مع المحافظ وعدداً من مديري الدوائر الحكومية في كركوك".

وأكد المصدر أن "رئيس الجمهورية سينتقل بعدها إلى قاعة المركز الثقافي للمشاركة في إحياء مراسم الذكرى السنوية لوفاة رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني وسيلقي كلمة في القاعة وسط حضور رسمي وجماهيري".