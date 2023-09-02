رئيس الجمهورية عن أحداث كركوك: الحوار وسيلة لتهدئة التوتر

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد يوم السبت، على ضرورة الحوار لإنهاء التوتر في كركوك.

وقال رشيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في محافظة كركوك، وفيما نؤكد دائماً حرصنا الشديد على ان يعم السلام في كل أنحاء البلاد، فإننا ندعو جميع الأطراف ذات الصلة بالتطورات المؤسفة في كركوك بالامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة، كما ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الشعب واستقرار البلاد على أية مصالح أخرى".

وشدد على "ضرورة الركون إلى الحوار البنّاء كوسيلة لابد منها لتهدئة التوتر الراهن بغية الحفاظ على مكتسبات وإنجازات الشعب العراقي بكافة أطيافه، وعدم فسح المجال أو منح الفرصة لعصابات الإرهاب الرامية إلى خلط الأوراق وزعزعة الاستقرار واستباحة الدم العراقي".

وأكد ان "كركوك كانت ومازالت رمزاً للتآخي العراقي وجامعة لكل الأطياف، ولن نسمح بتشويه صورتها".

ودعا "الحكومة الاتحادية والقوات الامنية إلى التدخل الجاد للسيطرة على الوضع في المدينة وضبط الأمن وسيادة القانون فيها وبما يحفظ السلام العادل. ونهيب أيضاً بجميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة حفاظاً على استقرار محافظة كركوك وأمن مواطنيها".