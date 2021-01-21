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رئيس الجمهورية عن تفجير بغداد: الظلاميون يسعون لاستهداف الاستحقاقات الكبيرة

Category: سیاسة

Date: 2021-01-21T10:33:02+0000
رئيس الجمهورية عن تفجير بغداد: الظلاميون يسعون لاستهداف الاستحقاقات الكبيرة

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الخميس، أن تفجيري بغداد يستهدفان الاستحقاقات الوطنية الكبيرة في اشارة إلى الانتخابات البرلمانية المزمع اقامتها في شهر تشرين الأول المقبل.

وقال صالح في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر واطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ إن "الانفجارين الارهابيين ضد المواطنين الآمنين في بغداد، وفي هذا التوقيت، يؤكد سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة؛ وتطلعات شعبنا في مستقبل يسوده السلام".

واضاف رئيس الجمهورية؛ "نقف بحزم ضد هذه المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا".

https://twitter.com/BarhamSalih/status/1352199625277648896

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