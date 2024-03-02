رئيس الجمهورية: العراق ضاعف انتاجه من النفط لـ4.7 ملايين برميل خلال السنوات الـ10 الماضية

شفق نيوز/ قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم السبت، إن وزارة النفط العراقية زادت من إنتاج الخام ليصل الى 4.7 ملايين برميل خلال السنوات الـ10 الماضية.

وقال رشيد في كلمة له خلال مؤتمر القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز - الجزائر، "أصبح جلياً أن العالم يحتاج الى استقرار قطاع الطاقة والثقة بهذا الاستقرار، مثلما يحتاج للطاقة نفسها".

وأضاف أن "الجهود العالمية لازالت منصبة في تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وبين تقليل الانبعاثات، ونقص الطاقة لا يقل ضررا عن آثار الاحتباس على بني البشر، فهناك ما يقرب من مليار إنسان في العالم يفتقرون للوصول الى مصادر الطاقة".

كما أشار رشيد الى أنه "على الرغم من كل التحديات فقد ضاعفت وزارة النفط في العراق إنتاجها الى (4.7) ملايين برميل خلال العشر سنوات الماضية ليحتل العراق وحده مساهمته بخمس الزيادة العالمية المتحققة في الإنتاج".

وأردف بالقول "لقد اطلقنا المشاريع المكملة للجولة الخامسة ومشاريع الجولة السادسة، وهي في أغلبها حقول غازية واعدة"، مؤكدة مصادقة مجلس الوزراء على توصيات إنشاء منصة الغاز المسال في ميناء الفاو الكبير، وهي الأولى من نوعها في البلد من اجل تعزيز امن الطاقة وتنويع مصادرها.

وتابع رئيس الجمهورية، "نحن نتقدم أيضا بخطوات مدروسة لاستغلال الغاز، وقبل نهاية العام 2023 تم تشغيل مشروع للغاز"، منوها إلى أنه "في هذا العام تقوم الوزارة حاليا بجهود كبيرة للانطلاق بأكثر من مشروع للغاز في مناطق متعددة من العراق".